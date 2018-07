Fabbri 1905 offerte di lavoro nel settore dolciario: ecco come candidarsi e le posizioni aperte

Fabbri 1905 è stata fondata Portomaggiore, in provincia di Ferrara da Gennaro Fabbri, Fabbri 1905 inizialmente si concentra sulla produzione di liquori e sciroppi. I primi successi non tardano ad arrivare, grazie a bevande come il Virov (zabaione al marsala) e il Gran Forte Fabbri (cognac). La sede dell’azienda viene trasferita nel 1914 a Borgo Panigale, dove ancora oggi è operativa. A consacrare il successo dell’azienda è determinante quello che diventerà il simbolo della società, ovvero l’amarena, imbottigliata nei particolari vasi di ceramica di Faenza, bianchi con decorazioni blu. Divenuta una società per azioni, attualmente Fabbri 1905 produce e vende semilavorati per gelateria, basi e ingredienti per gelato, prodotti per pasticceri, ristoratori, gestori di bar e pubblici esercizi di ogni tipo. Oggi ha filiali a livello internazionale, dal Nord America al Brasile, dall’Argentina all’Europa e opera in numerosi settori.

Fabbri 1905 nel mondo

Pensa globalmente e agisci localmente è sempre stata la filosofia di Fabbri, grazie anche ad una struttura organizzativa di tipo manageriale che si fonde con la passione delle tradizioni familiari. La dolcezza Fabbri è conosciuta in tutta Europa e nel Mondo. È uno stile di grande successo, che prosegue grazie alle nuove generazioni entrate in azienda e al management che ha portato il dolce «Italian style» in oltre 100 Paesi del mondo. A gestire la presenza sui mercati esteri, più di 100 importatori nei diversi territori del mondo e 11 società collegate: Fabbri Italy, Fabbri France, Fabbri Deutschland, Fabbri Spain, Fabbri North America, EuroFood (Mexico), Fabbri Uruguay, Fabbri Brasil, Fabbri Asia, Fabbri Shangai e Fabbri Argentina, punto di riferimento per tutto il Sud America. Tutte le società sono controllate dal marchio «Fabbri G. Holding Industriale».

Fabbri 1905 offerte di lavoro: le posizioni aperte

Come già anticipato, Fabbri 1905 è attualmente alla ricerca di diversi profili professionali da inserire in diversi settori dell’azienda, dalla produzione dolciaria al campo amministrativo e business. Di seguito le posizioni aperte: