Expo Riva Schuh 2018 gennaio programma: la kermesse che dà spazio al mondo delle “calzature” (FOTO)

La produzione calzaturiera mondiale, che sta subendo trasformazioni sia a occidente (con sistemi produttivi sempre più flessibili), sia a oriente (con produzioni sempre più direzionate verso i mercati asiatici in crescita), i dettami di industria 4.0, una sempre maggiore integrazione tra punti vendita fisici e shopping online: i tanti cambiamenti che stanno attraversando il settore delle calzature di volume saranno al centro di Expo Riva Schuh, l’evento internazionale di riferimento per il comparto, che si prepara all’89a edizione, in programma dal 13 al 16 gennaio 2018. I nuovi assetti della produzione mondiale, che stanno ridefinendo gli equilibri tra i principali distretti calzaturieri mondiali, trovano riscontro anche tra i padiglioni di Expo Riva Schuh, che offrono sempre maggiore spazio ai Paesi produttori emergenti: in questa edizione, le collettive di Bulgaria e Repubblica Ceca andranno infatti ad aggiungersi ai consolidati gruppi di aziende provenienti da Cina, India e Brasile e alle proposte dei brand italiani ed europei. Per la prima volta, tra gli espositori, sarà inoltre rappresentato il Paraguay.

Nel complesso, i padiglioni di Riva del Garda ospiteranno le collezioni Autunno/Inverno 2018/2019 di più di 1.400 espositori provenienti da 43 Paesi. Le sfide di un universo retail sempre più focalizzato sull’integrazione tra esperienza d’acquisto offline e online si riflettono invece nel coinvolgimento di nuove figure professionali e nuovi mercati. In questa edizione di Expo Riva Schuh, il focus sarà soprattutto sui mercati europei, grazie alla presenza di una delegazione di 26 buyer provenienti da 11 Paesi (Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Estonia, Romania, Russia, Serbia, Ungheria, Croazia e Ucraina), organizzata con il supporto di Ice-Agenzia.

In totale, Expo Riva Schuh si prepara ad accogliere circa 13.000 operatori del settore, provenienti da oltre 100 nazioni: un vero e proprio summit della calzatura mondiale. Non a caso, l’appuntamento di gennaio sarà anche occasione per fare il punto sull’andamento del settore calzaturiero e sui principali trend di mercato: a questo tema sarà infatti dedicato l’opening talk in programma sabato 13 gennaio alle ore 11 presso la Sala Congressi del Quartiere Fieristico di Riva del Garda.