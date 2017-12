Eventi Roma Natale 2017: al via Christmas Food Truck Festival ad Albano Laziale

La magia del Natale è oramai nell’aria e quale miglior modo di immergercisi se non quello di passeggiare tra i mercatini di Natale o tra i food truck a tema natalizio? E’ proprio per questo che ovvi vi suggeriamo una visita al Christmas Food Truck Festival, uno dei più golosi tra gli eventi di Natale 2017 a Roma e provincia.

In particolare – venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 dicembre – Albano Laziale ospiterà il Christmas Food Truck Festival, lo street food declinato in versione natalizia. La manifestazione è organizzata da CastelliExperience in collaborazione con la Stanza delle Meraviglie e con il patrocinio del Comune di Albano Laziale. Il lungo weekend di Albano Laziale sarà animato da alcuni furgoncini di cibi da strada che proporranno menù variegati, accostando ai sapori più autentici dei Castelli Romani e della cucina romanesca varianti gourmand, per un mix vincente con primi piatti, delizie regionali, panini gourmet, fritti e dolci.

L’evento avrà inizio alle 18:00 del venerdì e proseguirà fino alle 24, per poi riprendere alle 11 del sabato fino alle 24, stessi orari anche per la domenica, ultimo giorno per poter assaporare le bontà del cibo take away. Tra i food truck protagonisti di questo evento si trovano alcuni nomi sicuramente già conosciuti agli street food addicted che sapranno conquistare anche i meno esperti. Tra questi i furgoncini mobili di Ao, Ape Carbonara, Gallina al volante, Cookie Jam… ma molte altre sorprese potrebbero attendervi!