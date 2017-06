Eventi Roma estate 2017: al via “Shakespeare sotto le stelle”

Grandi eventi in programma per l’estate 2017 a Roma. Come da tradizione, infatti, il Silvano Toti Globe Theatre – unico teatro elisabettiano d’Italia – ospiterà una nuova stagione di grande teatro shakespeariano immersa nel verde di Villa Borghese. Con la Direzione Artistica di Gigi Proietti e promossa dall‘Assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale con la produzione di Politeama srl, la stagione 2017 metterà quindi in scena alcune delle opere più celebri di William Shakespeare.

Dopo essere stato acclamato dal pubblico e dalla critica, anche quest’anno tornerà sul palco Gigi Proietti che, in veste di attore, interpreterà il suo Edmund Kean. Per questa estate 2017 sono però in programma anche nuovi allestimenti: Enrico V di Daniele Pecci e Macbeth di Daniele Salvo. Torneranno poi anche i successi delle passate edizioni, da Sogno di una notte di mezza estate di Riccardo Cavallo – arrivato all’undicesimo anno di repliche – a Il Mercante di Venezia di Loredana Scaramella che ha debuttato lo scorso anno, fino a Troppu Trafficu ppi nenti di Giuseppe Dipasquale che torna per la seconda volta al Globe dopo 8 anni.

In occasione di Shakespeare sotto le stelle, si conferma anche quest’anno l’ormai consolidata tradizione di ospitare uno spettacolo in lingua originale con Much ado about nothing coprodotto con The Bedouin Shakespeare Company con la regia di Chris Pickles. Tornano anche i Sonetti d’amore, un viaggio tra i più bei versi di William Shakespeare con l’ideazione e la regia di Melania Giglio. Il programma si arricchisce infine di due progetti speciali: Playing Shakespeare, ideato da Loredana Scaramella, che condurrà gli spettatori alla scoperta delle storie nascoste nella magica O di legno del Globe e il viaggio tra musiche e parole nel teatro elisabettiano con Pamela Villoresi ne Il canto di Shakespeare. Per info e programma completo: www.globetheatreroma.com.