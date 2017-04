Eventi Roma aprile 2017: al vio il primo Grand Deballage della Capitale

Arriva anche a Roma il Grand Deballage, manifestazione d’origine francese già approdata anche in Inghilterra e altri Paesi europei. Si tratta di un evento dedicato all’antiquariato e al modernariato durante il quale gli espositori scartano gli oggetti direttamente davanti agli occhi dei possibili acquirenti: la tre giorni si terrà al Guido Reni District, a pochi metri di distanza dal Maxxi. Ecco tutti i dettagli…

Si terrà da oggi sino al 9 aprile il primo Grand Deballage di Roma, il cui leitmotiv sarà “Hai mai comprato la luna?”. Questo format – nato in Francia e diffusosi poi in tutta Europa – è dedicato agli amanti del bello, dell’antiquariato e del modernariato: la manifestazione rappresenta infatti una grandissima opportunità per acquistare – anche dopo lunghe contrattazioni – oggetti pregio, talvolta pezzi unici che rubano il cuore dopo solamente uno sguardo. “Se la Luna non è in vendita (e poi chissà?..) resta comunque la provocazione: la possibilità di innamorarsi di qualcosa che si è vista per sé o per regalarla, contrattando con tenacia per rendere reale un sogno piccolo o grande” ha commentato Fabio Di Gioia, ideatore dell’evento.

“In un panorama italiano in cui le grandi fiere si tengono ai confini delle grandi città e in cui da oltre 20 anni a Roma non si organizza nulla del genere – continua il curatore Marco Pecora – abbiamo pensato di offrire a tutti una preziosa opportunità per vedere da vicino e acquistare oggetti rarissimi di antiquariato. Garanzia questa, di poter concludere veri affari e di poter scegliere l’oggetto del desiderio” ha spiegato infine Fabio Di Gioia. Ricordiamo infine che il Grand Deballage di Roma – primo nel suo genere – aprirà oggi a partire dalle 14.