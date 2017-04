Eventi Perugia 2017: “Da Giotto a Morandi” in mostra a Palazzo Baldeschi

E’ stata inaugurata nelle ultime 48 ore e sarà visitabile sino al 15 settembre 2017 la mostra “Da Giotto a Morandi. Tesori d’arte di Fondazioni e Banche italiane”: allestita a Perugia, a Palazzo Baldeschi, l’esposizione sarà l’occasione per ammirare alcune delle più importanti opere del patrimonio artistico delle Fondazioni bancarie. Ecco allora tutti i dettagli della mostra inaugurata alla presenza del critico d’arte Vittorio Sgarbi.

“Non chiamiamola mostra, sarà come varcare le porte di un grande museo nazionale, come visitare la Galleria degli Uffizi di Firenze o il Museo di Capodimonte di Napoli” ha esordito Vittorio Sgarbi a presentazione della mostra “Da Giotto a Morandi. Tesori d’arte di Fondazioni e Banche italiane” allestita al Palazzo Baldeschi di Perugia, edificio appartenente alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Tra i grandi eventi organizzati a Perugia in questo 2017, l’esposizione ha come scopo principale quello di valorizzare un patrimonio artistico diffuso e in parte nascosto, in occasione dei 25 anni dalla nascita delle Fondazioni di origine bancaria, da sempre impegnate nella salvaguardia e nella promozione dell’arte.

La mostra “Da Giotto a Morandi. Tesori d’arte di Fondazioni e Banche italiane” permetterà – sino al prossimo 15 settembre – di ammirare alcune delle opere più importanti custodite dalle fondazioni bancarie italiane, un patrimonio artistico che si sviluppa nel tempo e nello spazio raccontando attraverso dipinti ed espressioni artistiche la storia del Belpaese. La mostra allestita al Palazzo Baldeschi di Perugia sarà visitabile con i seguenti orari:

Dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19.30;

Sabato e domenica dalle 11.00 alle 19.30.

Lunedì chiuso.

Il biglietto è invece acquistabile in loco ad un prezzo (a tariffa intera) di 10 euro: sono previste però riduzioni e gli studenti sino a 18 anni potranno invece entrare a titolo gratuito. Per info: www.fondazionecrpg.com.