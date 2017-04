Eventi Pasqua 2017 in Italia: gli appuntamenti da non perdere

Cosa fare a Pasqua 2017 in Italia? In questo articolo abbiamo raccolto alcuni degli appuntamenti da non perdere assolutamente durante le vacanze pasquali che, ricordiamo, cadranno dal 15 al 17 aprile. Dalle tradizioni alle grandi mostre, ecco alcuni degli eventi da non farsi sfuggire.

Siete indecisi su come trascorrere la Pasqua 2017? Ecco qualche idea da non farsi scappare. Iniziam800o dagli appuntamenti perfetti per gli amanti della tradizione: a Firenze, ad esempio, si tiene il rito dello “Scoppio del Carro” in Duomo che – insieme allo spettacolo degli sbandieratori – introduce la messa di Pasqua. Tradizione anche a Matera con “Mater Sacra”, una rassegna di celebrazioni in vista della domenica di Pasqua: quattro di giorni di eventi nello splendido scenario dei celebri Sassi di Matera. Tra le celebrazioni più tradizionali ricordiamo la “Scavigliazione” e la Processione delle Confraternite ad Assisi.

A Roma, invece, oltre alle celebrazioni in Vaticano sarà possibile accedere anche a numerose mostre: tra queste ricordiamo le esposizioni dedicate a Boldini e a Basquiat. Al Castello di Lunghezza, invece, la Pasqua sarà un’occasione imperdibile per le famiglie – soprattutto quelle con bambini – per partecipare agli spettacoli organizzati per l’occasione. E Milano? Il capoluogo lombardo offrirà, anche in occasione della Pasqua, numerosi appuntamenti da non perdere: tra questi segnaliamo le mostre allestite al Mudec – da quella di Kandinsky a quella sui Dinosauri – ma anche quelle organizzate a Palazzo Reale.