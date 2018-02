Eventi Parma 2018: nella splendida Reggia di Colorno torna la mostra mercato del giardinaggio di qualità

E’ tutto pronto per “Nel segno del Giglio” 2018, 25esima edizione della mostra mercato del giardinaggio di qualità che si terrà nel giardino della Reggia di Colorno, in provincia di Parma. L’appuntamento è dal 20 al 22 aprile con una kermesse che, almeno a dire delle sue organizzatrici, prevede un programma del tutto indimenticabile per tutti gli appassionati di giardinaggio e di eccellenze verdi.

E’ un compleanno importante quello di “Nel segno del Giglio” che, in questo 2018, si accinge a portare nel parco della splendida Reggia di Colorno – non distante da Parma – la 25esima edizione della mostra mercato del giardinaggio di alta qualità. Era infatti il 1993 quando “Nel segno del Giglio” prese vita: da non molto si erano conclusi i restauri sull’antica Reggia di Colorno e il Parco stava gradualmente tornano all’antica, perduta magnificenza. Lo sforzo immenso fatto dalla Provincia di Parma per ridare dignità all’intero complesso storico dell’antica Reggia aveva restituito un luogo di bellezza straordinaria, scenario ideale per grandi manifestazioni. Di qui l’idea di riportare nel ritrovato Parco persone che, per passione e competenza, sapessero godere del grande recupero. Nasceva così la “Mostra mercato del giardinaggio di qualità”. Il nome della nuova creatura non poteva che richiamare la nobiltà del luogo ed ecco “Nel segno del Giglio”, dove il giglio è l’emblema floreale dei Farnese, Signori di Parma e di questo magnifico buen retiro.

Da allora, anno dopo anno, la mostra è cresciuta sino a conquistarsi la qualificazione di “Nazionale” e soprattutto ad imporsi tra i punti di riferimento più amati dai pollici verdi italiani e non solo. In questo più che ventennale percorso la mostra ha assunto un ruolo di sempre maggior rilievo, tanto da collegarsi, unica in Italia, con la più titolata esposizione del Continente, quella di Courson, in Francia. Maggiori info su www.nelsegnodelgiglio.it.

Photo Credit: Nel segno del Giglio – Courtesy of Studio Esseci