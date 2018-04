Eventi Milano Primavera 2018: sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele torna “Cinema Bianchini”

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, prende il via una nuova stagione di Cinema Bianchini, l’iniziativa ideata dal Gruppo MilanoCard che ha portato il grande Cinema sui tetti di Highline Galleria e su un battello in navigazione sui Navigli, per un totale di circa 300 proiezioni di grandi film, posti sempre esauriti e un livello di soddisfazione del pubblico del 92%. A partire da venerdì 11 Maggio, tutte le sere fino al 30 settembre, si rinnova sui tetti di Galleria Vittorio Emanuele la magia di uno degli appuntamenti più amati del 2017, che torna con un’importante novità.

In questa edizione infatti ai grandi film d’autore di Medusa Film si alterneranno grandi classici della storia del cinema grazie alla collaborazione con la Fondazione Cineteca Italiana, per una programmazione in grado di soddisfare gli spettatori più esigenti e che prevede anche un focus dedicato alla città di Milano. Tra i titoli già selezionati troveremo quindi Vacanze Romane, A qualcuno piace caldo, Fino all’ultimo respiro, La notte, Colazione da Tiffany, Barbarella, ma anche Miracolo a Milano, Romanzo Popolare oltre a una serie di film d’autore come La grande bellezza, Youth – La giovinezza, Midnight in Paris e To Rome with Love.

“Il successo che Cinema Bianchini ha avuto nelle sue prime due edizioni – estiva e invernale – conferma il grande apprezzamento del pubblico per le nuove forme di Cinema esperienziale, che rendono lo spettatore il vero protagonista della serata, permettendogli di vivere stupende emozioni” ha dichiarato Edoardo Filippo Scarpellini, Amministratore delegato del Gruppo MilanoCard.

Per cinque mesi, ogni sera dalle ore 21.00, gli spettatori potranno vivere un’esperienza cinematografica fuori dal comune, in una location unica e suggestiva, con vista su Piazza Duomo, la Cupola, il Castello, Torre Velasca, i profili di City Life e lo skyline di Porta Nuova. E non mancheranno eventi “live” ispirati ai film proposti, come degustazioni, incontri con l’autore e performance musicali. Info e prenotazioni su www.cinemabianchini.it.