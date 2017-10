Eventi Milano ottobre 2017, la Rinascente presenta il futuro del design: 9 talenti emergenti al Design Supermarket di Piazza Duomo

Torna anche quest’anno l’appuntamento con i designer emergenti al Design Supermarket, la meta perfetta in cui ammirare e acquistare le creazioni di alcuni dei designer più celebri al mondo. In particolare, la Rinascente porta in Piazza Duomo a Milano gli oggetti di nove tra i giovani designer under 35 già presentati durante il Salone Satellite 2017, evento collaterale – ma tra i più amati – del Salone del Mobile.

Nell’anno in cui la Rinascente celebra i 100 anni del proprio nome e Salone Satellite festeggia 20 anni di attività, torna in Piazza Duomo a Milano il Design Supermarket dedicato ai talenti emergenti e over 35 del panorama del design. Selezionati su 650 partecipanti provenienti da ogni parte del mondo, saranno 9 i designer che avranno l’opportunità di esporre e vendere le loro creazioni dal 3 ottobre al Design Supermarket di piazza Duomo a Milano. Questo luogo rappresenta una delle vetrine più autorevoli in città, il luogo per eccellenza dove trovano spazio i marchi più prestigiosi e i grandi classici del settore insieme alle novità assolute e alle tendenze più promettenti del momento.

Vi mostriamo quindi in anteprima le creazioni presenti al Design Supermarket…

Photo Credit: Courtesy of Karla Otto Press Office