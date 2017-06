Eventi Firenze estate 2017: aperture serali alla Galleria dell’Accademia per gli “Appuntamenti ad arte”

A pochi giorni dal Solstizio d’Estate, si è aperta ufficialmente l’estate dell’arte di Firenze. Alla Galleria dell’Accademia, infatti, ogni martedì di giugno si potrà partecipare agli “Appuntamenti ad arte”, aperture serali prolungate durante le quali verranno approfonditi temi di vario genere.

Conoscete perfettamente la Galleria dell’Accademia di Firenze e tutte le sue bellezze? Se la risposta è no allora non potete perdervi gli “Appuntamenti ad arte”, serate di approfondimento durante le quali gli operatori del polo museale illustreranno agli avventori alcune delle opere meno conosciute nonchè le scuole che hanno reso e rendono celebre il museo in tutto il mondo. Sebbene il David di Michelangelo venga spesso considerata la sua attrazione principale, la Galleria dell’Accademia rappresenta uno dei luoghi dell’arte più importanti della città toscana.

Dopo l’appuntamento del 6 giugno, i prossimi eventi in programma sono: