Eventi Ancona 2017, al via A+B Festival: l’importanza della contaminazione tra Arte e Business

Tra gli eventi organizzati ad Ancona in questo 2017, segnaliamo A+B Festival ovvero la prima rassegna che mette in relazione il rapporto tra arte e business. Cosa succede quando imprese e artisti si incontrano? E’ questa la domanda alla quale gli organizzatori cercheranno di rispondere durante la quattro giorni marchigiana.

Cosa succede quando l’arte incontra il business? La risposta è contaminazione, quel fenomeno per cui – proprio come nelle antiche corte rinascimentali – ogni disciplina va ad alimentare l’altra creando risposte in grado di generare soluzioni utili a tutta la comunità. Sebbene possano apparire due materie molte diverse, l’arte e il business possono incontrarsi nell’amore? E’ questo il fil rouge di “Art+Business=Love?”: l’evento – allestito alla Mole Vanvitelliana di Ancona – si terrà dal 3 al 6 maggio 2017 e fornirà quindi un’occasione di incontro tra i due mondi sopra citati.

Il primo A+B Festival di Ancona porrà quindi l’attenzione sull’importanza della contaminazione, più che mai fondamentale in questo momento storico nel quale tutte le discipline posso attingere dalle altre per un accrescimento comune. Se il business ha oggettivamente necessità di innovazione e tecnologia, ha altresì bisogno di poter guardare le cose anche da un altro punto di vista per poter immaginare scenari alternativi; allo stesso modo, l’arte ha sempre di più la necessità di crearsi nuovi mercati e nuovi sviluppi imprenditoriali. Questi e molti altri saranno quindi i temi trattati durante “Art+Business=Love?”: per info, www.abfestival.it.

Credit: Sineglossa creative ground/Facebook