Eva Longoria gossip: l’attrice neo mamma, raggiante con il suo pargolo in braccio, si mostra sui social senza un filo di trucco in viso. Stanca e in versione ‘acqua e sapone’, è piaciuta moltissimo ai follower che hanno apprezzato il suo gesto, il suo essersi messa a nudo e mostrata al naturale. “Australia stiamo arrivando”, ha commentato a fianco della foto che la ritrae con in braccio Santiago senza un filo di trucco, in procinto di partire per l’Australia, appunto, dove girerà Dora The Explorer.

Da quando è diventata mamma, Eva Longoria posta foto con Santiago, senza preoccuparsi di apparire stanca e struccata. Una prova del fatto che adesso le sue priorità sono altre, e riguardano il suo amato piccolo, non più il suo aspetto esteriore. La bella 43enne non si preoccupa di apparire sempre perfetta, impeccabile, super truccata e tirata a lucido come invece molte delle sue colleghe sono solite fare sui social.