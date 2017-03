Eva Grimaldi e Imma Battaglia outing e intervista: “Che bello questo amore!”

Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono uscite allo scoperto, con una naturalezza e una delicatezza tipiche di chi vive un amore bellissimo e si rifiuta di nasconderlo. Prima di partire l’attrice ha rilasciato al settimanale Chi un’intervista in cui svelava il suo amore per l’attivista Imma Battaglia. Nessuna paura ma soltanto gioia nelle parole della coppia. Ecco un piccolo stralcio dell’intervista.

“Mi sento benedetta da avere Imma, lei è la mia vita. È una cosa meravigliosa avere una relazione bella, trasparente. Ho fatto tutto io, avevo bisogno di una persona che mi capisse. C’avevo visto bene, però. Non è stato semplice per me, io che sono figlia degli anni Ottanta dove era più facile apparire che essere. Imma mi ha salvato. Mi ha insegnato a essere orgogliosa delle mie debolezze e delle mie paure” queste le parole dell’attrice a cui ha fatto eco la sua compagna Imma Battaglia che ha detto: «L’amore che proviamo è bello, sereno, sincero, molto forte e solido.

Una prova di coraggio in un paese come l’Italia, dove ancora sopravvivono discriminazioni di ogni sorta nei riguardi delle coppie che si amano del medesimo sesso. Speriamo sia soltanto uno splendido inizio che diventi normalità.