European Best Destination 2018: le città europee da vedere assolutamente quest’anno

Come tradizione, anche quest’anno l’organizzazione europea “European Best Destination” ha selezionato le 15 migliori città europee da visitare durante il 2018. Nella classifica, a differenza degli anni precedenti, spiccano le piccole città, centri urbani meno conosciuti ma densi di storia e di bellezze proprio come le più celebri capitali del Vecchio Continente. Ecco allora la classifica delle migliori 5…

Breslavia: situata sul fiume Oder, questa città è conosciuta anche come la Venezia della Polonia. E’ caratterizzata dalla presenza di numerosi canali ma, soprattutto, di 120 ponti che uniscono 12 splendide isole; Bilbao: oltre ad avere un centro storico magnifico, questa città è caratterizzata dal suo essere in continua evoluzione. Bilbao è perfetta sia per le famiglie sia per le coppie così come per i viaggiatori solitari; Colmar: anche in questo caso la classifica premia una città ricca di canali, una piccola Venezia. Colmar è un vero e proprio gioiellino, perfetta per una gita romantica ma anche per un viaggio all’insegna della scoperta dell’architettura locale o della gastronomia; Hvar Island: l’isola di Hvar, in Croazia, è probabilmente la più bella d’Europa. Cittadini provenienti da ogni parte del Vecchio Continente e dal resto del mondo amano questa località per la qualità della vita che si respira per le vie dell’isola, per i paesaggi meravigliosi così come per le acque cristalline, la gastronomia e la cultura; Riga: per la prima volta in assoluto, la capitale della Lettonia entra nella top five delle città da vedere assolutamente. La città è sempre stata il punto d’incontro di diverse culture ma anche uno dei centri urbani maggiormente legato alla natura e alle foreste dal quale è circondato.