Eurocucina 2018: le novità L’Ottocento presentate al Salone del Mobile

L’Ottocento si è presentato all’appuntamento milanese del Salone del Mobile con un nuovo progetto di arredi “total home”. Innova, nel segno della continuità. Mette a servizio la propria abilità tecnica e indole creativa per indagare nuove forme dell’abitare tailor-made, dal grande impatto materico.

Il savoir faire di una lunga tradizione produttiva artigianale si abbina all’avanguardia tecnologica per affidare al legno massello la disinvoltura di un fascino senza tempo e creare nuove suggestioni. Gli stili si combinano, si intrecciano e si uniscono dando vita ad un nuovo linguaggio stilistico fresco, leggero e ricercato, che si rivolge all’ambiente cucina e al living declinandosi per i diversi spazi della casa. Parola d’ordine, la contaminazione. Ecco quindi alcune immagini in anteprima…