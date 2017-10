Eurochocolate Perugia 2017 date, programma e info: al via la a 24esima edizione del Festival internazionale del cioccolato

E’ stata inaugurata la 24esima edizione di Eurochocolate, il Festival internazionale del cioccolato che si tiene tradizionalmente a Perugia. Ad aprire le danze della kermesse è stata la piccola Artemisia – testimonial dell’edizione 2017 – che è arrivata a bordo di una Fiat 500 ricoperta di dolci calamite insieme al Presidente di Eurochocolate, Eugenio Guarducci.

“Non potevamo dimenticare la nostra piazza IV Novembre, quel luogo che ci ha visto protagonisti per oltre 20 anni, e che quest’anno per una decisione assolutamente non condivisa, non c’è stata concessa con una grave penalizzazione di immagine. Quindi abbiamo voluto in qualche maniera sottolinear, ironicamente, questa vicenda, ricostruendo la teoria del triangolo equilatero tanto cara alla soprintendente Mercalli, attraverso una curiosa apparizione scenica di una 500, anch’essa forte attrattrice di dolci calamite“ – ha commentato Eugenio Guarducci tracciando, insieme alla testimonial, un triangolo equilatero con del nastro adesivo.

Nonostante le incomprensioni, comunque, Eurochocolate 2017 si preannuncia anche quest’anno l’appuntamento perfetto per tutti i golosi ma anche l’occasione ideale per visitare Perugia in uno dei momenti migliori dell’anno. Tema della 24esima edizione – che ricordiamo si concluderà il 22 ottobre – è la musica, rappresentato dal Maxi Choco Piano, il maestoso pianoforte di 4 metri ricoperto da oltre 1.500 kg di tavolette Tablò fondente e bianco, firmate Nestlè Perugina. Tra gli appuntamenti da non perdere segnaliamo quello con la mostra “Musica di Buon Gusto” al cui interno è possibile ammirare undici strumenti realizzati in cioccolato dallo sculture ufficiale di Eurochocolate, Andrea Gaspari. Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito ufficiale, www.eurochocolate.com.

In copertina: logo ufficiale di Eurochocolate 2017 – Courtesy of Eurochocolate Press Room