Esxence 2018: a Milano torna l’appuntamento dedicato alla profumeria artistica

Esxence – The Scent of Excellence prepara l’edizione n.10 della manifestazione internazionalmente riconosciuta come la più importante dedicata alla profumeria artistica. Non un traguardo, piuttosto il proseguimento di una missione che proietterà Esxence in un futuro di sfide sempre più affascinanti e innovative. In dieci anni Esxence ha contribuito a scrivere pagine fondamentali che solo la profumeria artistica, che affonda le sue radici nella natura e nelle sue preziose materie prime, è in grado di tradurre in note capaci di catturare tutti i nostri sensi.

Esxence 2018 non è semplicemente una fiera, anzi, non è una fiera: è il momento in cui i maggiori rappresentanti del settore si ritrovano a Milano in nome della cultura olfattiva più autentica e ricercata. Esxence è il palcoscenico internazionale per eccellenza. È qui che ogni anno debuttano tutte le novità; è da questo incubatore di talenti che i nuovi brand e i giovani vogliono partire sapendo di mostrarsi ai maggiori esponenti del campo. Esxence è la vetrina di settore più ambita al mondo

“Abbiamo creato il culto della profumeria d’autore. Oggi il mondo guarda a noi per capire quali siano le tendenze e i maggiori player del settore. Un lavoro attento, di grande ricerca per una manifestazione indipendente che ha saputo affermarsi proprio per l’altissimo livello qualitativo delle sue proposte. Da questa manifestazione transita ogni anno l’85% dei brand più rilevanti. Non solo. Esxence costituisce il trampolino di lancio per gli emergenti che vogliono affermarsi. Solo chi ha davvero le qualità e le capacità riesce a essere ammesso per poi crescere come i numerosi brand emergenti che, proprio partendo da Esxence, sono diventati famosi. E questo in un settore che costituisce ancora una nicchia e dove, dunque, i margini di crescita e le potenzialità sono enormi” – ha commentato Maurizio Cavezzali, presidente di Equipe International e co-fondatore di Esxence.