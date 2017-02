Esxence 2017, Milano: date, programma e info della nona edizione

Torna a Milano uno dei più importati appuntamenti internazionali con la profumeria artistica e della cosmetica di lusso: Esxence – The Scent of Excellence.

La Profumeria Artistica Internazionale dà infatti appuntamento alla community internazionale e agli appassionati del settore dal 23 al 26 marzo 2017 negli spazi del The Mall, nella zona nevralgica di Porta Nuova, per la 9a edizione di Esxence. Negli oltre 5000 mt di spazio espositivo andranno in scena nuovi business e profumate scoperte, nel segno della più raffinata cultura olfattiva.

Come sempre infatti, oltre a mostrare le novità più importati dei due settori, profumeria artistica e cosmetica selettiva, Esxence si conferma essere un luogo votato alla cultura olfattiva grazie a un ricco calendario di workshop e tavole rotonde che vedranno come protagonisti i più importanti attori del panorama mondiale.

Prestigiosa, esclusiva, raffinata, la nuova edizione di Esxence avrà come tema Giardino dell’Eden, #TheGardenOfEden, ovvero la dimensione pura della creatività e dell’espressione della fantasia, in grado di risvegliare i sensi che solo qui possono percepire le fragranze più armoniose e raffinate. Un universo incantato dove tutto inizia e dove vorremmo tornare, come in un sogno, e dove il pensiero si libera e la forza creatrice fa vibrare ogni organo recettore.

Saranno ben 190 le case madri provenienti da tutto il mondo presenti, direttamente o supportate dai distributori, a rappresentare a Esxence l’eccellenza del settore della Profumeria Artistica internazionale. Un’area espositiva che riunisce tutti i protagonisti di questo profumato mondo: da un lato, i Main Brand, realtà già presenti e consolidate nel mercato (40% della brand list), mentre dall’altro lato, le nuove proposte, gli Spot Light (60% del totale) ovvero marchi emergenti.

Come ormai da tradizione, l’area espositiva del Salone ospiterà anche una speciale sezione dedicata allo skincare, Esxkin – The Excellence of Beauty. Uno spazio dove esclusivi protagonisti saranno brand internazionali di rilievo per l’innovazione delle formule, l’efficacia degli ingredienti e l’approccio originale al settore della cosmetica, testimoniato da concept e storie di particolare interesse. Al momento confermata la presenza di 19 marchi di cosmesi e make up, dei quali 10 provenienti dall’estero.

Infine, ad animare la 9na edizione di Esxence ci penseranno autorevoli esperti internazionali, autori di importanti pubblicazioni e riviste, ricercatori e studiosi proporranno al pubblico tavole rotonde e lecture, workshop e approfondimenti che analizzeranno aspetti specifici del settore ma anche evoluzioni, tendenze, innovazioni senza dimenticarne la storia, la creatività e le declinazioni nel mondo.

Esxence – The Scent of Excellence 2017

9^ edizione – The Mall, Piazza Lina Bo Bardi – Porta Nuova, Milano

23 – 26 marzo 2017

26 e 26 marzo ingresso aperto ai visitatori, libero e gratuito su registrazione

Gio.-Sab. 10.30 – 18.30

Dom. 10.30 – 16.30

www.esxence.com