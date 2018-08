Estate vip: le sexy cinquantenni in vacanza al mare, ecco le foto bollenti

Bellezze al bagno in vacanza, da Simona Ventura a Barbara D’Urso, da Emanuela Folliero a Federica Panicucci, che fisici scultorei! A 50 anni suonati hanno una forma fisica talmente perfetta da fare impallidire le ventenni; le signore dello showbiz nostrano surriscaldano le temperature estive e mandano in visibilio i follower con scatti in cui sono immortalate in costume. Pose sexy ed ammiccanti, fanno sfoggio della loro beltà. Sabrina Salerno in due pezzi a Treviso, decolleté a dir poco esplosivo per Emanuela Folliero in bikini, lato B invidiabile quello della conduttrice Paola Perego mentre legge in relax sul lettino. E che dire di Federica Panicucci per la quale il tempo sembra essersi fermato. Idem dicasi per Paola Ferrari, Simona Ventura e chi più ne ha più ne metta.

