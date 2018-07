Estate 2018, vip in vacanza: da Canalis a Melissa Satta, da Belén a Martina Colombari (FOTO)

Siamo nel pieno dell’estate e i vip nostrani vengono paparazzati da settimane, ormai, nelle location più esclusive del Belpaese, sebbene le isole Baleari – Ibiza in testa – siano altrettanto gettonate. E dove non arrivano i fotografi, ci pensano loro, i personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport a rendere nota via social la località di villeggiatura scelta per rilassarsi in vacanza. Gli scatti su Insagram si sprecano: fisici mozzafiato, abiti firmati, piscine, resort di lusso, paesaggi di incanto e mari cristallini. Molti dei momenti più belli vengono immortalati e condivisi con i follower che ammirano, criticano, commentano.

Tra le mete predilette delle star, la Sardegna. Proprio in questo fine luglio nel nord dell’isola si trovano in vacanza Roberto Benigni (che ha tra l’altro avuto un piccolo incidente in gommone a La Maddalena ed ora si trova in ospedale), Elisabetta Canalis con il marito Brian Perri e la figlia Skyler. I Ferragnez, sbarcati a Baia Sardinia da qualche giorno, ma anche Melissa Satta ed Elisabetta Gregoraci con il figlio Nathan Falco hanno scelto la Costa Smeralda. In Sardegna anche Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo, tornati insieme e più innamorati che mai dopo un anno di lontananza, immortalati abbracciati felici al mare.

Faraglioni al largo di Capri, invece, per Cristina Buccino, mentre Federica Panicucci dalle Maldive si è trasferita in Versilia. Elena Barolo si trova ad Arma di Taggia, mentre Cecilia Capriotti è stata avvistata a Stromboli con il marito e la figlia. Belén Rodriguez e Andrea Iannone, riconciliati, si godono il sole e il mare di Ibiza, mentre l’ex Miss Italia Martina Colombari questa estate ha optato per una meta più ‘fresca’ partendo in viaggio in Norvegia con il marito Billy Costacurta. Michelle Hunziker dopo la Romagna ha scelto i laghetti della Valsugana, Alessia Marcuzzi, dopo una lunga vacanza al mare in Costa Azzurra è volata a Londra, dove ha casa.