Estate 2018 vacanze vip: Michael Douglas è in Costa Smeralda. Il divo di Hollywood è tornato in Sardegna a tre anni dal suo arrivo con la moglie, Catherine Zeta-Jones, che stavolta non lo ha seguito nel suo breve soggiorno sull’isola. Nel 2015 la coppia, sposata dal 2000, partecipò ad serata indimenticabile al Cala di Volpe, in occasione di una cena di gala di fine luglio. Poche ore fa il famoso attore è arrivato in Sardegna da solo, secondo il gossip è ospite di amici. Qualche giorno di vacanza in barca e poche apparizioni pubbliche, secondo quanto trapela. Solo una l’uscita ufficiale in programma: un pranzo nel meraviglioso e lussuoso ristorante “La Scogliera” a Porto Massimo, nell’isola di La Maddalena. Location di incanto vista mare, tra gli scogli di granito dorato caratteristici dell’Arcipelago.

L’attore, 74 anni, è arrivato in Costa Smeralda sfoggiando una mise di estrema semplicità e decisamente casual. Una t-shirt bianca di cotone e dei pantaloncini color salmone, ha raccontato il proprietario del locale, Andrea “Cicerone” Orecchioni, che ha avuto il piacere di ospitarlo a pranzo: “Mi hanno detto” – ha fatto sapere l’attore americano – “che questo è uno dei migliori ristoranti della Sardegna”. Il divo ha dato prova di grande semplicità e disponibilità, con tutte le persone incontrate e con i presenti sul posto che, riconoscendolo, gli hanno chiesto di posare insieme per un selfie. Dopo pranzo Douglas è ripartito in barca. Il ristorante La Scogliera infatti si raggiunge solo via mare. Quest’anno hanno già fatto visita al locale la coppia Fedez e Chiara Ferragni, che stanno alloggiando in una villa di extra lusso a Baia Sardinia, i calciatori Thomas Muller e Maxime Gonalons, Cristiano Zanetti, il tennista Wawrinka e la campionessa di sci Lindsey Vonn.

Un peccato che questa estate la bellissima attrice compagna e collega di Douglas, Catherine Zeta-Jones, non lo abbia accompagnato nel soggiorno in Sardegna. La coppia è infatti molto unita, inseparabile. Qualche mese fa ha fatto incetta di like un selfie da lei pubblicato su Instagram, dove il marito la guarda più innamorato che mai. Lei, 49 anni, bellissima come sempre, accanto a lei il marito, Michael Douglas, che la contempla. “Lo sguardo che ti lancia Michael è puro amore”, “Dopo tutto quello che avete passato in questi anni, siete ancora insieme, forti più che mai. Alla faccia di chi critica il ‘gender gap'”, solo alcune delle attestazioni di stima per la coppia di Hollywood. I due si sono sposati nel 2000 e hanno due figli, Dylan Michael, 17 anni, e Carys Zeta, 15 anni. Nel 2013 hanno vissuto una lunga crisi coniugale, che però non ha fatto naufragare il loro matrimonio. poi conclusa nel migliore dei modi. Nel giorno di San Valentino del 2014, infatti, Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones si sono sposati per la seconda volta.