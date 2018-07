Nonna in topless a 52 anni appena compiuti. Grande successo per lei su Instagram, lo scatto finora ha raccolto solo complimenti e consensi. Dato, questo, di grande eccezionalità se si considera che gli utenti in rete hanno sempre da ridire su tutto e tutti quando si tratta di giudicare le gallerie fotografiche dei personaggi noti dello spettacolo. Per l’attrice figlia di Marina Ripa di Meana solo apprezzamenti e non solo per la superba fisicità mostrata nello scatto, ma anche per l’autoironia e l’intelligenza sempre dimostrate da Lucrezia.

Nella spiaggia di Capalbio, a Grosseto, Lucrezia Lante della Rovere si sta godendo un periodo di vacanza insieme alla famiglia. Nella foto in questione si vede l’attrice mentre corre, con i capelli al vento, mani sollevate e un sorriso smagliante. Indossa solo lo slip di un micro bikini, salta in riva al mare e mostra il seno nudo. Un corpo bellissimo il suo a 52 anni. E i follower hanno apprezzato eccome la foto. L’occhio, vedendo l’immagine, cade sull’abbondante seno nudo che la neo-nonna ha voluto coprire ironicamente con un filtro.

Spente da poco 52 candeline, la figlia di Marina Ripa di Meana si gode le sue vacanze in famiglia con le figlie e il piccolo Lorenzo che l’ha resa da poco nonna. E’ felice e spensierata e, autoironica, condivide lo scatto che ha camuffato con un filtro per creare il gioco del vedo-non-vedo. Diciamo tuttavia che lo scatto lascia davvero poco spazio alla immaginazione! “Sei una meravigliosa creatura ❤🌹”, “Wwwwoooowwww !!!✨💕💫”, “Sei meravigliosa”, “Che donna Wow!”, “Nonna in topless”, “Sei lunare” sono solo alcuni dei commenti seguiti al post.