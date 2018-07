Estate 2018 vacanze vip: Alena Seredova è tornata a casa e si gode in relax dei teneri momenti con i suoi due bambini e il compagno. L’uomo che le ha restituito il sorriso dopo il tradimento da parte del marito Gigi Buffon, è Alessandro Nasi. Si tratta di uno dei soci accomandatari della Giovanni Agnelli & Co Sapa, nonché cugino di Lapo e John Elkann.

Alena con lui è uscita da un periodo nero, che dopo la scoperta (sui giornali!) del fatto che Buffon la tradiva con la giornalista Sky Ilaria D’Amico, sua attuale compagna da cui ha avuto anche un figlio, ha affrontato suo malgrado un divorzio non facile. Con molta eleganza e dignità, ha incassato il colpo senza mai fare polemiche a mezzo stampa, soprattutto per il bene dei suoi figli. Passati anni, ora la bella modella ceca fa coppia fissa con il suo Alessandro. Alena è serena, sebbene i rapporti con l’ex siano rimasti tesi. I volti cupi quando si incontrano per i bimbi parlano più di mille parole. C’è disagio reciproco e i sorrisi sono tutti per i loro bimbi di 8 e 10 anni, affinché soffrano il meno possibile per la separazione.

E se Buffon ha trascorso le vacanze estive al mare con la sua Ilaria, Alena ha scelto di tornate a casa, le foto su Instagram la mostrano felice e rilassata, immersa nella natura della sua terra d’origine. La showgirl, dirigente sportiva e modella ceca naturalizzata italiana, ha infatti postato una serie di scatti dalle sue vacanze nella Repubblica Ceca in cui appare circondata da un bellissimo paesaggio tra boschi, mare, giardini e piscine. In strepitosa forma fisica, il fisico mozzafiato, ha davvero voltato pagina.