Estate 2018 prepararsi alla prova costume con Glovo: la app indispensabile per rimettersi in forma

Wellness & beauty estate 2018: come tornare in forma e prepararsi alla tanto temuta ‘prova costume’. Ecco l’alleato prezioso: anything delivery! Si tratta di nuovi servizi che si occupano di consegne a domicilio come l’app di Glovo, in grado di assistere gli utenti in ogni sfida quotidiana a 360°, compreso il percorso verso la “remise en forme” per l’estate alle porte, grazie alla possibilità di ordinare online, con pochi click, tutto il necessario attraverso il proprio smartphone: dagli attrezzi fitness ai piatti healthy, inclusi i prodotti per la beauty routine.

Un sistema per far risparmiare tempo e delegare al delivery tutto ciò di cui si ha bisogno per raggiungere l’obiettivo forma perfetta in breve tempo. L’anything delivery di Glovo è stata creata proprio per andare incontro a chi ha bisogno di riacquistare la forma fisica in vista della stagione estiva. I nuovi servizi di delivery si occupano di consegne a domicilio in molti settori diversi, particolarmente utili quando inizia la stagione detox, grazie alla possibilità di ordinare comodamente dal proprio smartphone, tablet o portatile il prodotto che si desidera per prepararsi al meglio alla fatidica ‘prova costume’. Bevande e alimenti detox, attrezzi e indumenti per il fitness, prodotti legati alla cosmesi e quant’altro.

Cosa offre l’app Glovo: la Beauty Rehab, la sezione shopping che permette di reperire trattamenti tonificanti oppure prodotti beauty must have digitandone il nome nella categoria “Di tutto e di più”. Un Glover lo consegnerà ovunque ci si trovi in tempi record; Kaila Itsines docet, la BBG (bikini body guide) firmata Kaila Itsines, lezione di 30 minuti di esercizi a corpo libero, con pochi attrezzi, pensati per essere praticati ovunque ci si trovi, sia in casa che all’aperto; cibi detox, salutari e con gusto. Avocado toast, colorate bowl a base di quinoa, verdure di stagione, poké (insalata di pesce hawaiana) ed altro, con Glovo arriveranno da voi in ufficio per una pausa pranzo, o ovunque vi trovate, in tempi record. Stesso discorso vale per centrifughe, estratti e succhi di frutta e verdura, tutti alimenti facilmente acquistabili cliccando sulla sezione ‘Spesa’ nella app di Glovo.