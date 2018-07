Estate 2018, vacanze vip: Emma Marrone e le sue curve mozzafiato, fan in visibilio per lo scatto ‘bollente’ pubblicato su Instagram dalla cantante salentina. Prova costume superata con successo a ben guardare i like e i commenti a questa foto. Emma esce dalla piscina, sullo sfondo un mare bellissimo e lei, con i capelli bagnati e lo sguardo sensuale, non è da meno. Gli occhialoni neri da sole completano il quadro, che schianto! Apprezzamenti per lei sia dagli uomini che dalle donne, che ammirano l’artista non solo per le sue doti canore, ma anche per quelle caratteriali ed estetiche.

Emma e lo scatto al naturale senza ritocchi: i fan la coprono di cmplimenti

Il segreto del suo successo? La genuinità. Emma Marrone si mostra com’è: senza artifizi e – è bene rimarcarlo soprattutto di questi tempi – senza fare ricorso alla chirurgia estetica né al photoshop. Ben 191mila i like allo scatto sexy e c’è chi le scrive che quanto a lato B non ha niente da invidiare a Belén Rodriguez …

Emma e le sue imperfezioni: la risposta ‘da applausi’ a una fan

In tanti fanno i complimenti alla cantante “per aver mostrato le sue ‘imperfezioni'”, sebbene dalla foto i presunti difetti fisici non li si nota affatto. E ad una ragazza che le ha dimostrato ammirazione per non aver modificato la foto, Emma ha risposto: “Ragazza cara, sono le imperfezioni a fare la differenza, bisogna lavorare sul proprio carisma e sulla propria energia! Se stiamo bene con noi stessi non sentiremo mai il bisogno di mostrare ciò che non siamo”. Capito che personalità ha la grintosissima cantante? Applausi!