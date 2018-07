Estate 2018, come viaggiare su una nave di lusso con un click

L’estate 2018 sta per entrare nel vivo e per ispirarvi nella scelta della vostra prossima vacanza Click&Boat, la piattaforma leader per il noleggio di barche online, vi offre una selezione delle imbarcazioni di lusso più belle prenotabili nelle principali mete italiane e internazionali. Dalla Costiera Amalfitana a Miami, dalla Corsica a Creta, 7 vacanze indimenticabili e a portata di app in cui le parole d’ordine sono lusso, mare e glamour. Pronti a partire?

Atene

Il viaggio inizia da Atene dove ad attendervi troverete quella che viene definita l’imbarcazione più bella del Ventunesimo secolo. Si tratta del Running Waves, un maestoso trialbero di 64 metri, con 18 cabine, 2 bar, interni ispirati all’Art Deco e ogni lusso immaginabile. Il prezzo? Non certo per tutti a meno che non vi portiate in vacanze tutti i vostri amici. Running Waves è infatti in grado di ospitare comodamente più di 40 persone per il party più cool dell’estate.

Miami

Lusso e stile per la proposta più glamour dell’estate. Un vero e proprio sogno che si realizza per chi è cresciuto negli anni 80 con il mito dei cocktail con l’ombrellino e i party fino all’alba di Miami. Il destino delle vostre serate è tutto nel nome della barca: Happy Hour. Prezzo giornaliero: 800 euro a persona per una compagnia da 10.

Costiera Amalfitana

Ischia, Procida, Capri a bordo di uno yacht 18 metri che è un concentrato di lusso e potenza. Ogni cabina è dotata di ogni comfort, dall’aria condizionata al WiFi, e l’ampia zona living permette di trascorre ore di relax cullati dall’onde del mare. L’ampio prendisole di prua sembra progettato per il vostro selfie dell’anno. Prezzo giornaliero: circa 3.400 euro per l’intera imbarcazione.

Corsica

Qui il fascino si fa più sofisticato perché si sale a bordo di un veliero degli anni ’30, perfettamente conservato. Lungo 24 metri, Marsiglia come prima tappa (l’Estaque o Vieux-Port), poi la Costa Azzurra, un equipaggio professionale attento ai minimi dettagli: il capitano è semplicemente un mercante di sogni. Vi lasciamo fantasticare prima di pensare al noleggio. Il prezzo sarà una piacevole sorpresa.

Ibiza

In ogni rotta estiva che si rispetti non può mancare una sosta a Ibiza, magari a bordo di uno splendido catamarano di 17 metri con tutti i comfort e un cuoco marinaio in grado di sorprendervi con piatti di diverse tradizioni. Qui il lusso non sta solo nella barca (semplicemente bellissima) ma anche nell’arte culinaria che vi saprà conquistare per tutta la durata del vostro viaggio. Prezzo settimanale: 2.800 euro a persona per un equipaggio da 10.

Sanremo

Premiata a Cannes 2016 come “Most Innovative Yacht of the Year”, il vostro nuovo sogno estivo è una barca che definisce un nuovo standard di stile ed ingegneria. Le rotte disponibili sono Liguria, Costa Azzurra, Corsica e Sardegna. A prendersi cura di voi, troverete fino a 5 membri di equipaggio in grado di supportarvi in ogni vostra esigenza. Il prezzo di questo comfort estremo? Circa 1.000 euro al giorno a persona per una compagnia da 8.

Creta

Il nostro viaggio termina in una delle isole più belle del Mediterraneo, la magnifica Creta, a bordo di una sofisticata goletta di 43 metri, che fonde innovazione tecnologica e fascino senza tempo. Pensata per ospitare fino a 12 persone, offre spazi ampissimi che non vi faranno rimpiangere un hotel a 5 stelle. A voi la scelta di come declinare il vostro viaggio, tra una serata di gala, un aperitivo in rada e cene sotto le stelle. Prezzo per una settimana: 6.600 euro a persona per un equipaggio da 10.