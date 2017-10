Escher Pisa, a Palazzo Blu la mostra “Oltre il possibile”: tutti gli ipnotici capolavori del maestro olandese

Ha preso il via a Pisa, all’interno dello storico Palazzo Blu, la mostra “Escher. Oltre il possibile”. Sino al 28 gennaio 2018, la città toscana offrirà al pubblico la possibilità di ammirare la collezione completa dei capolavori ipnotici frutto dell’estro artistico dell’autore olandese.

Realizzata da MondoMostre e Fondazione Palazzo Blu, con il contributo della Fondazione Pisa e la collaborazione del Gemeentemuseum Den Haag, Arthemisia e M.C. Escher Foundation, a cura del professor Stefano Zuffi, la mostra “Escher. Oltre il possibile” rappresenta un appuntamento eccezionale sia per Pisa sia per l’Italia intera in quanto costituisce una completa rassegna di tutti gli ipnotici, sorprendenti e spiazzanti capolavori del genio olandese. Un quid in più è rappresentato dal contributo di alcune curiose soluzioni espositive progettate dall’architetto Cesare Mari, ma anche dall’uso delle tecnologie e della multimedialità, una delle caratteristiche delle esposizioni organizzate a Palazzo Blu.

La mostra “Escher. Oltre il possibile” – allestita al Palazzo Blu di Pisa sino al prossimo 28 gennaio 2018 – è quindi un’occasione per ammirare oltre 100 opere di Maurits Cornelis Escher ma non solo: i visitatori avranno anche modo di osservare alcune testimonianze dei secoli precedenti, in larga parte provenienti da Pisa stessa, tra le quali anche frammenti marmorei con decorazioni in stile cosmatesco, tarsie lignee con la rappresentazione di solidi geometrici, le incisioni di G.B. Piranesi con architetture fantastiche e prospettive suggestive. Per maggiori info: www.mostraescherpisa.it.

