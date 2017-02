Erotica / mente: la mostra che indaga e seduce scandagliando l’eros nell’arte

Erotica / mente è la mostra che celebra l’Eros, uno fra i temi fondanti dell’arte indissolubilmente legato alla passione che infiamma l’artista durante il processo creativo. Le regole sociali hanno spesso imposto agli artisti la necessità di censurare l’esplicito nonché di attingere al campo dell’allegoria al fine di esprimere l’inesprimibile.

Allo spazio Edonè “arte viva club” in Via Cavour 39 a Vittoria (Ragusa) va in scena “Erotica/mente – tra i paesaggi dell’immaginario” va in scena il meglio dell’arte sensuale. La collezione, visitabile fino al 12 marzo 2017, è stata curata da Giovanni e Livio Bosco, raccoglie circa quaranta lavori fra disegni, incisioni, dipinti e sculture. I nomi sono di primissimo piano: Manet, Pissarro, Rodin, Denis, Schiele, Grosz, Bellmer, Guttuso, Tamburi, Manzù, Ziveri, Greco, Vacchi, Vacchi, De Andreis, Orquin.

Si godrà di un percorso che affonda le origini nell’antichità, passando per lo scandaloso Manet con la sua Olympia – forse l’opera che maggiormente fece scandalo nella storia – arrivando ai nudi lividi, spigolosi e trancianti di Schiele.