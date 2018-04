Ermanno Scervino, sfilata di beneficenza per la lotta contro il tumore al seno

Nella giornata giovedì 19 aprile, Ermanno Scervino ha sostenuto l’Associazione CORRI LA VITA Onlus con una sfilata esclusiva, a cui è seguito un cocktail, nella suggestiva cornice del rinascimentale palazzo Antinori di Firenze.

I capi sartoriali della collezione primavera/estate 2018 sono stati indossati, oltre che da modelle, da 15 giovani ragazze fiorentine, perfetta espressione della femminilità giovane e contemporanea dello stile di Ermanno Scervino. A essi sono stati abbinati gioielli Chopard, prestigiosa Maison svizzera protagonista attiva delle attività socio culturali della città di Firenze, che è stata sostenitrice dell’evento.

Durante l’evento, che ha avuto come madrine la due volte campionessa mondiale di salto in lungo Fiona May e sua figlia Larissa Iapichino, invitati, ospiti e modelle sono stati immortalati dall’obiettivo di Costantino Ruspoli, il grande fotografo di moda celebre per le sue storiche collaborazioni con le maggiori testate e case di moda a livello mondiale. Il ricavato della serata, che ha superato i 20.000 €, sarà interamente devoluto a favore di CORRI LA VITA Onlus.