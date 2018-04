Ermanno Scervino: nuova boutique a Montecarlo

Ermanno Scervino ha annunciato l’apertura della nuova boutique a Montecarlo, all’interno del prestigioso Métropole Shopping Center di Avenue des Spélugues. Il punto vendita, caratterizzato da quattro ampie vetrine, si estende su una superficie di oltre 120 metri quadri e ospita le collezioni prêt-à-porter e accessori donna e lingerie.

L’interior design della boutique, appositamente studiato seguendo il concept caratteristico della Maison, crea un ambiente ricercato ed elegante. La pavimentazione accosta marmo bianco e moquette, mentre le pareti sono impreziosite da rivestimenti interni in vetro fumé, a specchio e stucco grigio, e da un rivestimento esterno in marmo nero del Belgio. Il brand Ermanno Scervino nasce nel 2000 a Firenze, ponendosi nella fascia di mercato più alta, con un prodotto prêt-à-porter di lusso che coniuga un know how handmade all’eccellenza dello stile Made in Italy.