Ermanno Scervino lancia il suo primo profumo: a breve una nuova fragranza esclusiva

Buone notizie per tutte le amanti di profumi e fragranze esclusive: Ermanno Scervino ha infatti annunciato un accordo di licenza per lo sviluppo, il marketing e la distribuzione della sua prima fragranza. L’accordo, che ha validità a livello mondiale e una durata iniziale di 5 anni, prevede il lancio della fragranza nel secondo semestre del 2018. Il partner scelto da Ermanno Scervino è Mavive SpA, azienda familiare italiana profondamente radicata nel territorio di Venezia.

Con i suoi prodotti, Mavive proietta nella modernità il patrimonio mercantile del capoluogo veneto, per secoli crocevia di passaggio delle più pregiate essenze di tutto il mondo. La valorizzazione e l’attualizzazione di questa tradizione, costante obiettivo di Mavive, si sposano perfettamente con la filosofia di Ermanno Scervino che, nell’abbigliamento, reinterpreta secondo i canoni della modernità il know how artigianale.

“Il lancio del nostro primo profumo è un ulteriore, importante passo nell’ambito di una strategia di crescita ed espansione del brand che abbiamo intrapreso nell’ultimo biennio. Mavive, un’azienda italiana attenta alla tradizione ma proiettata al futuro, ci è sembrata da subito il partner perfetto. Condividiamo i profondi valori di artigianalità, cura del dettaglio e altissima qualità produttiva. Siamo certi che questa collaborazione ci permetterà di raggiungere traguardi ambiziosi” – ha dichiarato Toni Scervino, CEO della Maison.