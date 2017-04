Ermal Meta: ecco la fidanzata del cantautore e giudice di Amici che sta con lui da 7 anni (foto)

Ermal Meta dopo una lunghissima gavetta come cantautore è letteralmente esploso grazie alla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo 2017 che gli ha regalato non soltanto un terzo posto, bensì la popolarità. Non soltanto quella per gli estimatori di musica meno facile o commerciale, ma anche la fama televisiva.

Maria De Filippi, co-conduttrice all’Ariston al fianco di Carlo Conti, ha scelto di chiamare il giovane musicista nella sua rosa di giudici per il serale del talent Amici. E con la popolarità arrivano anche le fan che si chiedono chi sia la fortunata che ha saputo stregare lo stralunato e delicato cantante. Purtroppo non ci sono buone notizie: Ermal è felicemente legato da bel 7 anni a alla speaker di Rtl e Radio Zeta L’Italiana Silvia Notargiacomo.

Il giovane cantautore, in una recente intervista a Chi, ha dichiarato: “L’amore nella mia vita ha un ruolo centrale. Amo e difendo l’amore. Quando noi facciamo qualcosa, ruota intorno all’amore. E’ un po’ come il sole, quando non c’è non vuol dire che non esista, soltanto che non c’è in quel momento. Tutto qui. Volete sapere come sta il mio cuore? Diciamo che è ben alimentato”. Insomma, nessuna intenzione di guardarsi in giro, gli occhioni azzurri di Silvia non li batte nessun’altra.