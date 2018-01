Epifania 2018, dove andare: eventi ed idee per trascorrere il ponte della “Befana”

Nonostante le abbuffate natalizie e del veglione di Capodanno, le feste non sono ancora finite. E’ infatti in arrivo quella che “tutte le feste porta via”, l’Epifania 2018. Ma dove andare per trascorrere il ponte della “Befana”? Ecco alcune idee di viaggio in Italia…

Firenze, Cavalcata dei Magi – Tra gli appuntamenti più tradizionali di tutto lo Stivale, segnaliamo la Cavalcata dei Magi organizzata dall’Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze. Si tratta di una rievocazione storica che prevede la presenza di centinaia di figuranti a seguito dei Magi a cavallo;

Epifania a Cinecittà World – Sicuramente meno tradizionale del precedente, questo appuntamento è stato organizzato in vista dell'uscita nonché dell'anteprima nazionale del film d'animazione "Leo Da Vinci, Missione Monna Lisa". L'evento è perfetto sia per i ragazzi sia per le famiglie con bambini;

Sagra della Sfincia, Montelepre (PA) – Come può esistere un'Epifania senza dolci? E' proprio in occasione del cosiddetto giorno della "Befana" che a Montelepre, comune in provincia di Palermo, viene organizzata la sagra dedicata ad uno dei dolci siciliani per eccellenza, la Sfincia;

Befana subacquea a Riva del Garda – Tra gli appuntamenti più attesi dai bambini segnaliamo infine la Befana che esce dalle acque del fiume Garda distribuendo dolci e doni ai più piccoli.