Emmy Awards 2017, i vincitori: “The Handmaid’s Tale” è la serie dell’anno

Si è svolta nella notte la cerimonia d’incoronazione dei vincitori degli Emmy Awards 2017, il riconoscimento che potremmo definire come gli Oscar per le produzioni televisive o comunque dedicate al piccolo schermo. Grande vincitore dell’anno è sicuramente “The Handmaid’s Tale” ma sono molti i titoli che rispecchiano la qualità sempre più alta delle fiction televisive che, oramai sempre più spesso, danno filo da torcere alle produzioni cinematografiche.

Il titolo dell’anno è sicuramente “The Handmaid’s Tale“, racconto distopico prodotto da Hulu e distribuito in Italia in esclusiva da TIMVision: la serie TV statunitense, infatti, ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi ben sette Emmy Awards. Delusione invece per l’Italia, presente con “The Young Pope” di Paolo Sorrentino: la serie TV, distribuita in Italia da Sky Atlantic, non si è infatti aggiudicata nessuno dei premi per i quali era stata candidata. Tra le altre serie che hanno trionfato, segnaliamo “Veep” ma anche “Big Little Lies” o “This is us”.

A tutti i più curiosi o gli appassionati di serie TV, lasciamo l’elenco completo dei riconoscimenti vinti dalle serie TV in concorso agli Emmy Awards 2017:

Best Drama Series

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Best Actor in a Drama Series

Sterling K. Brown (This Is Us)

Best Actress in a Drama Series

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Best Supporting Actress in a Drama Series

Ann Dowd (The Handmaid’s Tale)

Best Supporting Actor in a Drama Series

John Lithgow (The Crown)

Best Guest Actress in a Drama Series

Alexis Bledel (The Handmaid’s Tale)

Best Guest Actor in a Drama Series

Gerald McRaney (This Is Us)

Best Comedy Series

Veep (HBO)

Best Actor In a Comedy Series

Donald Glover (Atlanta)

Best Actress in a Comedy Series

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Best Supporting Actress in a Comedy Series

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Best Supporting Actor in a Comedy Series

Alec Baldwin (Saturday Night Live)

Best Guest Actress in a Comedy Series

Melissa McCarthy (Saturday Night Live)

Best Guest Actor in a Comedy Series

Dave Chappelle (Saturday Night Live)

Best Actor in a Limited Series or TV Movie

Riz Ahmed (The Night Of)

Best Actress in a Limited Series or TV Movie

Nicole Kidman (Big Little Lies)

Best Supporting Actress in a Limited Series or TV Movie

Laura Dern (Big Little Lies)

Best Supporting Actor in a Limited Series or TV Movie

Alexander Skarsgård (Big Little Lies)

Best TV Movie

Black Mirror (Netflix)

Best Limited Series

Big Little Lies (HBO)