Emmanuel Macron: dalla moglie alle curiosità sul 39enne più potente di Francia

Emannuel Macron ha trionfato: a 39 anni ha sbaragliato la concorrenza agguerrita di Marine Le Pen e si è preso la scrivania più ambita di Francia raccogliendo l’eredità dell’uscente Hollande. Il suo partito En Marche! è stato codificato dai francesi come la risposta più adeguata per il futuro. Ma scopriamo qualcosa di questo enfant prodige della politica d’Oltralpe.

Ha fatto molto discutere il matrimonio di Macron, l’uomo infatti è sposato con Brigitte Trogneux una bellissima donna che fu la sua professoressa ai tempi del liceo. Fra i due ci sono infatti 24 anni di differenza e la relazione iniziò quando lui era appena sedicenne. Per il giovanissimo alunno la donna lasciò figli e famiglia e lui, mostrandosi maturo e di parola, la sposò. Così ha raccontato quella scelta la nuova Premiere Dame: ” Alla fine l’amore vinse e ho divorziato da mio marito. Non sono riuscita ad evitarlo. I miei genitori, che erano molto grandi, non erano d’accordo, ma per me la differenza di età non era un problema. La cosa più importante era il giudizio dei miei figli, che lo accettarono, il resto non conta.”

La mente della campagna elettorale è proprio questa ex professoressa di lettere, che con il giovane Macron condivide l’amore per il successo e il potere. Macron ha una storia politica breve nel centrosinistra e ha ricoperto il ruolo di ministro dell’economia, dell’industria e del digitale. Europeista, liberale e progressista: insomma l’esatto contrario della Le Pen che puntava su chiusura, nazionalismo e tradizione. Macron suona il pianoforte e ama la filosofia ma il suo forte resta l’economia.