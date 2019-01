Gli uomini preferiscono le bionde, ma sposano le more. Tuttavia, se ti chiami Emma Stone, nata bionda, magnifica in color rame e ora meravigliosamente di tendenza con la chioma color cioccolato, non è un tuo problema. La ragazza sognatrice, che ha incantato il pubblico ballando con Ryan Gosling in La La Land, ama cambiare look, stupire il pubblico, reinventarsi e, ogni volta, ci riesce benissimo!

Due giorni fa, a Beverly Hills, infatti, la Stone ha incantato i fotografi sfoggiando un intenso color cioccolato sui capelli raccolti in un morbido chignon scomposto. La tinta, destinata a diventare un must-have della stagione invernale, si sposa perfettamente con la carnagione diafana dell’attrice e sul red carpet dei Producers Guild Awards è stato protagonista di un outfit pensato per valorizzarlo al meglio. Abito giallo pastello firmato Louis Vuitton, collana importante quasi tono su tono e trucco dalle sfumature rosa e salmone hanno reso Emma Stone, ancora una volta, un’indiscussa icona di stile e sobria eleganza.

In realtà, lontano dai flash, la Stone era già apparsa con i nuovissimi capelli castani, il 18 gennaio, allo Staples Center di Los Angeles, dove si trovava per assistere ad una partita di basket tra i Los Angeles Clippers e i The Golden State. Allo stadio, l’attrice è andata insieme al “nuovo” fidanzato Dave McCary. La coppia, molto attenta alla privacy, starebbe insieme da tempo, ma non ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali. I due, si sono conosciuti nel 2016 al Saturday Night Live, del quale Dave è regista e, stando ad alcuni tabloid, si sarebbero innamorati poco dopo.

