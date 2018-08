Emma Marrone e Stefano De Martino: accade su Instagram e i fan sperano!

Emma Marrone e Stefano De Martino sempre più amici. La ex coppia si segue su Instagram e il dettaglio non è certo passato inosservato ai più attenti. Un particolare che ha riacceso le speranze dei fan che li vorrebbero vedere di nuovo insieme. L’ex marito di Belen Rodriguez sta trascorrendo le vacanze a Ibiza, Emma a Formentera; località vicine che potrebbero spiegare il perché del loro riavvicinamento. Al riguardo si è espresso Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi e Spy esperto di gossip.

Attraverso il gioco delle domande su Instagram, Gabriele Parpiglia ha difeso Emma Marrone da chi la critica ed ha assicurato che l’artista salentina non è una donna aggressiva come in tanti pensano. “Emma è l’amore. Un amore di donna, ragazza, artista, amica”. I due ex, conosciutisi ad Amici di Maria De Filippi, sono tornati a seguirsi su Instagram e dopo le illazioni di chi vorrebbe un loro ritorno di fiamma né il ballerino napoletano né la cantante hanno commentato al riguardo. Ma cosa c’è tra i due? Si tratta davvero di un riavvicinamento? De Martino qualche mese fa riferendosi ad Emma aveva dichiarato: “Non vado certamente fiero del modo in cui ho interrotto in rapporti con lei. Sono stato io a scegliere di stare con Belén. So di aver creato molti dispiaceri ad Emma, ma non l’ho mai fatto con cattiveria”.

Entrambi in vacanza alle Baleari, i due ex sono tornati amici anche sui social. “Amici!”, ha scritto Gabriele Parpiglia in riferimento al loro legame. I fan, si sa, sono curiosi, e lo hanno tempestato di domande al riguardo. Quell’amore terminato ha lasciato spazio a qualcosa di più profondo e complesso, un rapporto di stima reciproca da bravi amici e colleghi. Questo sono oggi Emma e Stefano. “Sono riuscito a non passare per il cattivo perché siamo in una società maschilista, sembrava che una donna mi avesse strappato dalle braccia dell’altra quando, in realtà, non ero stato costretto a fare nulla, ho scelto io. So di aver creato dispiaceri, e ne ho creati parecchi, ma mai con intenzioni cattive. Credo di aver lasciato brutti ricordi, ma anche qualcosa di buono”, così il ballerino sulla relazione con la cantante. Ad oggi, De Martino sarebbe quindi ancora single. Nemmeno Gilda Ambrosio è riuscita a farlo capitolare: “Siamo amici”, ha detto lei a Grazia, “ci vogliamo un bene infinito. Sai quando dici che hai trovato una persona, ‘la’ persona? Che però non è il tuo fidanzato”.