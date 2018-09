Emma Marrone gossip: la cantante salentina, auto ironica come sempre, si è mostrata sui social senza trucco e con la maschera per le occhiaie. Una serie di autoscatto in cui si prende in giro e chiede ‘aiuto’ ai follower. Senza trucco su Instagram, le foto la ritraggono con dei cerotti anti-occhiaie sotto gli occhi intenta ad ironizzare sulla sua condizione aut definendosi “Fantozzi”.

Lei, anti diva per eccellenza, appare sempre al naturale e non ha paura di mostrare i propri difetti. A farle compagnia tante altre star, personaggi noti del mondo dello spettacolo italiane e non, che per sfatare il mito della ‘perfezione’ fisica, spesso e volentieri posano in scatti senza fare ricorso al photoshop e make up eccessivo, che cancellano ogni traccia di imperfezione. Un modo per rendersi più ‘umane’ agli occhi dei follower che tendono a idealizzarle.

Spopolano infatti sui social selfie senza trucco che rivelano il viso delle celebrities “al naturale”. Una maestra di questo stile ‘nature’ è proprio Emma Marrone, che in più d’una occasione si è mostrata senza un filo di trucco sui suoi profili social. Così, dopo aver fatto le ore piccole, la simpatica Emma stamani si è immortalata appena sveglia con un viso stravolto sulle sue Instagram Stories. Le maschere in gel contro le occhiaie sono in bella vista, lei ha i capelli spettinati e sorride.

