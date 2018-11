Emma Marrone in lingerie per Tezenis: la cantante di origine salentina è testimonial per la nota azienda di intimo femminile e in queste ore girano le immagini che la ritraggono, super sexy, con indosso un body nero in pizzo, molto sensuale. Emma dedica il progetto alla libertà delle donne: in mutande e reggiseno di pizzo, sorridente e a suo agio, Emma è bella come non mai negli scatti per Tezenis. Ha posato in lingerie per il fotografo German Larkin e il risultato è più che eccellente!

Emma ha dato il meglio di sé, in pose ammiccanti e lo sguardo sensuale, ha indossato diversi pezzi della nuova collezione di intimo 2018/2019 di Tezenis. Capi che lei, con la sua fisicità e forte personalità, ha saputo interpretare ottimamente, rappresentando al meglio il messaggio che il brand voleva veicolare: indipendenza, stile young e un pizzico di ribellione. “Dedico questo progetto a tutte le donne che meritano di essere libere”, ha scritto l’artista portata al successo da Amici di Maria De Filippi; inaspettatamente Emma si mostra a suo agio anche ‘in intimo’ proprio come quando canta sul palco. Svestita e sensuale, appare molto disinibita davanti all’obiettivo della macchina fotografica. Dà libertà alla sua sensualità, è consapevole di averne tanta. Il legame tra lei e il brand è nato tempo fa: Emma Marrone era agli esordi della sua carriera ad Amici e Tezenis lo sponsor dello show. Allora nacque il loro sodalizio … In questi giorni si parla di Emma Marrone anche per via del suo nuovo singolo “Mondiale”, e dell’imminente tour. La cantante ha raccontato così il suo nuovo lavoro: “Non ho avuto nessun dubbio quando ho sentito questa canzone d’amore 3.0, figlia di questi tempi moderni. Le “strategie” e la voglia di cambiarci a vicenda per amare con meno rischi possibili e per non farci spezzare il cuore. Romantica e struggente un po’ come me, ma stavolta il mio cuore è un palloncino ed è pronto a prendere il volo… libero e rosso come non lo era da tempo”. Dopo la prima parte del tour ‘Essere qui’, a febbraio 2019 Emma tornerà ad esibirsi sul palco.