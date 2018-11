Emma Marrone Instagram: il risveglio è sexy, la foto provocante allo specchio finisce su Instagram e fa incetta di like Celebrità 33 Emma Marrone gossip news: la cantate salentina in versione super sexy su Instagram, dove si mostra in un scatto audace con indosso un reggiseno di pizzo nero. Stamani Emma ha pubblicato sul suo account ufficiale una foto in reggiseno, appena sveglia: trattasi di un un post pubblicitario, dove l’artista si mostra in una mise decisamente audace con un reggiseno nero di pizzo e le braccia a coprire il volto, uno scatto decisamente malizioso di prima mattina.

“Lunedì stretching e sbadigli”: il risveglio di Emma Marrone è sexy

“Lunedì stretching e sbadigli”, si legge nella didascalia della foto per voler simboleggiare un inizio di settimana difficile anche per lei, così come per tutti quelli che dopo il week end devono riprendere la propria routine, lavorativa e no. Ovazione da parte dei fan che hanno dimostrato di gradire eccome la foto che, va precisato, non è un selfie! Chi dunque l’ha immortalata al risveglio in quella versione sexy? Lo scatto ha già superato i 65mila like ed è seguito a centinaia di commenti.

“Lunedì stretching e sbadigli”

Emma Marrone, disco di platino per l’album “Essere qui”