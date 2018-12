Emma Marrone Instagram: la cantante è irriconoscibile nella foto che la ritrae ragazzina, con i capelli scuri, pubblicata poche ore fa su Instagram. Un post forse un po’ nostalgico quello reso pubblico dall’artista amatissima sui social e dal pubblico, accompagnato da queste parole: “2006. Avevo i capelli scuri e lunghissimi. Le sopracciglia un po’ troppo sottili. La pelle del viso immacolata. Un sacco di sogni da realizzare. E non avevo la minima idea di come sarebbe cambiata la mia vita. Super mega throwback Piccola Muz”.

Una giovanissima Emma poco più che ventenne quella dello scatto in bianco e nero: naso all’insù, sguardo malinconico a lunghi capelli corvini. La Marrone nella didascalia commenta il suo look di allora, completamente diverso da quello odierno: la cantante di Amici ha infatti oggi una chioma biondo platino che le dona parecchio e che forse rispecchia in toto il suo carattere forte e deciso, che non vuol certo lasciarla in ombra. Un’acconciatura non da ‘femme fatale’ ma da rockstar grintosa e genuina.

Emma, molto amata dai followers proprio per la sua semplicità nel mostrarsi, con pregi e difetti, ha dunque deciso di svelare agli utenti in rete un aspetto inedito di sé. Oggi 35enne e decisamente più consapevole delle proprie potenzialità e sensualità, nello scatto amarcord emana molta tenerezza. La sua bellezza è immutata, ma riconoscerla è davvero molto difficile. La foto se paragonata ad una immagine recente della cantante mette in evidenza la radicale evoluzione estetica della Marrone, il suo passaggio da adolescente spensierata a donna sexy. Nonostante le differenze di look e i cambiamenti dettati dallo scorrere del tempo, siamo certi che i fan l’hanno amata al primo colpo d’occhio anche mora e con l’aria sognante. La foto infatti ha già raccolto oltre 140mila like …