Emma Marrone Instagram: la cantante salentina incanta i fan con uno scatto molto seducente e profondo. Il pubblico la ama per la sua voce, certo, ma anche per la sua ‘semplice’ bellezza e schiettezza. Emma si mostra com’è, senza artifici e questo le persone lo notano ed apprezzano. Capita che sui social Emma mostri il lato femminile di sé, la sua sensualità, senza necessariamente denudarsi. E’ infatti di queste ore uno scatto in intimo – il marchio di lingerie è quello di cui è testimonial – accolto con grande entusiasmo dai follower della nota cantante, il cui ultimo nuovo disco di inediti “Essere qui” è stato da poco stato certificato platino.

“La bellezza non è nel viso. La bellezza è nella luce del cuore (Khalil Gibran)”, scrive Emma Marrone quale didascalia della foto social che la ritrae sul letto con indosso un top di pizzo nero. Capelli biondi e ondulati che le coprono una parte del viso, rossetto rosso acceso, la sensualità alle stelle. I commenti carichi di complimenti sono arrivati a cascata: “Tu veramente ci vuoi fare morire”, “Di che stiamo parlando? La perfezione”, “Atomica”, “La bellezza ha nome e cognome. Si chiama Emma Marrone”, “Meraviglia”, “Sei Mondiale”. L’immagine ha superato i 121mila like, un vero successo!

Colleziona un successo professionale dietro l’altro, Emma Marrone, ‘Essere qui’, l’ultimo disco di inediti , è stato certificato platino pochi giorni fa. Ma non è finita: da venerdì 16 novembre è disponibile “Essere qui – bm edition”, un nuovo progetto discografico della cantante contenente il nuovo singolo “Mondiale”, i brani del disco “Essere qui” e altri tre inediti: “Incredibile voglia di niente”, “Nucleare” e “Inutile Canzone”. Cuore libero – Emma di recente intervistata da Costanzo ha confermato di non avere ancora incontrato il Principe Azzurro – l’artista salentina è proiettata verso la sua carriera e i calorosi fan che la seguono assiduamente ai concerti e sui social.

Potrebbe interessarti anche: Riccardo Scamarcio a Verissimo parla di Valeria Golino: le sue parole spiazzano i fan della ex coppia