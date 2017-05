Emma Marrone frecciata a Stefano De Martino durante registrazione di Amici

Emma Marrone, ormai ci ha abituato, è una che non le manda a dire. Seguendo la sua personalità si è distinta anche durante l’ultima registrazione di Amici, stavolta togliendosi un sassolino dalla scarpa con il suo ex storico: il ballerino Stefano De Martino.

Sono ormai lontanissimi i ricordi della loro relazione, quando entrambi alunni nella scuola di Amici combattevano per affermarsi come professionisti e portavano avanti il loro amore. Poi lui perse la testa per Belen e il resto è storia. Emma ha sempre evitato dichiarazioni pubbliche in merito ma, secondo parecchi rumors, durante la registrazione di Amici della puntata che vedremo sabato sera prossimo, è arrivata una bella stilettata all’indirizzo dell’ex.

Emma ed Elisa si sono cimentate in uno dei tanti giochi organizzati da Maria De Filippi, le ragazze dovevano indossare un reggiseno sopra gli abiti e riempirlo di soldi dei Monopoly. Elisa avrebbe dovuto ricevere l’aiuto di De Martino che, però, pare non essere stato di grande aiuto. Emma è corsa in aiuto dell’amica e rivolgendosi all’ex ha detto: “Stefano aiuta Elisa, vabbeh che sei buono solo a toglierli“.