Emirates Airlines offerte di lavoro 2018: selezioni in Italia, ecco dove e quando. Stipendio da capogiro

Emirates è la compagnia aerea di bandiera dell’Emirato Arabo di Dubai con base a Dubai. Fa parte del The Emirates Group che è di proprietà del Governo di Dubai. È la più grande compagnia del medio oriente, con più di 3.000 collegamenti settimanali operati dall’hub Aeroporto Internazionale di Dubai (DXB) verso 161 destinazioni in 6 continenti. Secondo la IATA, nel 2007 è stata la settima compagnia aerea del mondo (prima tra quelle mediorientali) per passeggeri per chilometro trasportati, nel 2012 la quarta. Emirates SkyCargo, la divisione cargo della compagnia, si è invece classificata al terzo posto per tonnellate di merci trasportate per chilometro. La compagnia è nata nel marzo del 1985 in seguito alla progressiva diminuzione dei servizi offerti dalla compagnia Gulf Air a Dubai, grazie al versamento di 10 milioni di dollari da parte della famiglia reale di Dubai e alla concessione di 2 aeromobili da parte della Pakistan International Airlines. La compagnia, che all’inizio era comandata da Ahmed bin Saeed Al Maktoum (l’attuale vicepresidente) ha visto un rapido sviluppo sia della flotta sia delle destinazioni, arrivando al giorno d’oggi ad essere una delle maggiori compagnie aeree mondiali.

Emirates Airlines offerte di lavoro 2018: Cabin Crew Open Day

Emirates Airlines, nuove selezioni per diventare assistenti di volo. La nota compagnia aerea degli Emirati Arabi, infatti, ha ufficializzato le date per i nuovi Cabin Crew Open Day 2018 per assumere hostess e steward in Italia. Dunque, Emirates ha organizzato diversi Open Day in Italia, cercando di coprire tutto il territorio nazionale. Le sedi scelte per le selezioni, infatti, sono Milano (6 settembre), Roma (8 settembre) e Reggio Calabria (11 settembre). I candidati affronteranno dei colloqui con gli esperti delle risorse umane della compagnia aerea. I selezionati verranno assunti con uno stipendio di circa 2.000 euro al mese, oltre ad avere la possibilità di godere di numerosi benefits, tra i quali un alloggio a Dubai.

Emirates Airlines requisiti: le offerte di lavoro 2018

Per poter partecipare ai Cabin Crew Open Day di Emirates, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: