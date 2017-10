Emily Ratajkowski outfit 2017: la supermodella indossa gli abiti griffati Chiara Boni (FOTO)

La supermodella e attrice Emily Ratajkowski indossa un abito della collezione Primavera/Estate 2017 griffato CHIARA BONI La Petite Robe sul set del suo ultimo film a Los Angeles.

La modella seguitissima sui social rinomata per le sue curve ha scelto un tubino che esalta le sue forme sinuose, per un look elegante e allo stesso tempo femminile.

Il modello indossato è l’abito Diomira. Bicolor, con scollo quadrato arricchito da un colletto bianco, maniche corte con polsini, orlo a taglio vivo. Collezione raffinata e sofisticata, ispirata alle perfect ladies dell’Upper East Side.