Il suo successo, non si può negare, ha avuto origine per la sua elegante e nel contempo prorompente fisicità: giro vita da fata, corpo esile ma curve giunoniche. Viso dolcissimo da bambina, occhi languidi da cerbiatta, labbra carnose e folta chioma castana. Naturalezza allo stato puro, simbolo di sensualità. Prima il décolleté e le immagini ad alto tasso erotico del suo seno strizzato e mostrato in tutte le pose possibili ed immaginabili, poi è salito in cattedra il fondoschiena a dir poco perfetto e naturale ! Ora stretto in abiti fascianti, ora valorizzato da perizomi o slip ridottissimi, insomma Emily Ratajkowski sa di essere incredibilmente bella e lo dimostra. L’ultima ‘provocazione’? Arrivare quasi a scoprire le parti intime .

Testimonial di una linea di bikini, i vari modelli più che coprire scoprono il corpo. E se si tratta del suo corpo, il risultato mozza il fiato! Outfit sempre più scandalosi, quelli scelti dalla sensuale Emily, per la felicità dei fan. Seguitissima su Instagram, la sexy modella di recente è andata a vedere una partita di basket ed ha distolto gli spettatori dalla partita, visto il micro top bianco (indossato senza reggiseno) e jeans skinny che le fasciavano i fianchi scelti per l’occasione. Come documentato fotograficamente dal Daily Mail, parecchi tifosi, infatti, pare che anziché seguire gli atleti in campo non riuscissero a levarle gli occhi di dosso. Come dargli torto?