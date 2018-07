Emily Ratajkowski foto, gli scatti bollenti fanno sognare i tifosi della Roma: ecco perché

Chi è davvero Emily Ratajkowski? Quanto è conosciuta in Italia e all’estero? Si tratta certamente di un profilo di rilievo, anche se nel Bel Paese non è celebre ai livelli di altre top model del momento. Ciò non significa che non sia un personaggio estremamente in vista; la Ratajkowski, classe 1991, è infatti una vera e propria icona dei social con i suoi 11,2 milioni di followers su Instagram ai quali regala anche scatti senza veli. Eppure al centro dei suoi pensieri al momento, oltre al lavoro, non ci sarebbe che il fidanzato, certamente invidiato da moltissimi uomini. La dolce metà di Emily Ratajkowski è stata per diversi anni Jeff Magid, musicista statunitense originario di Boston, che oggi vive in California in un loft insieme alla celebre modella. La coppia avrebbe iniziato a frequentarsi nel 2014, quando i due si sono incontrati ad una festa. Ma adesso, nel cuore di Emily, c’è qualcun’altro… (Continua a leggere dopo le foto)

Emily Ratajkowski si è sposata a sorpresa, e ha lasciato tutti senza parole. La conferma ufficiale arriva niente meno che dal suo account instagram, dove la modella si mostra felice e sorridente. Nelle Instagram stories scrive: “Sooo, I have a surprise. I got married today” La top model americana dalla bellezza moziafiato ha pronunciato lo scorso febbraio il grande “sì” con il fidanzato, l’attore Sebastian Bear-McClard, con il quale ha iniziato da poche settimane una relazione. Dopo che Emily si è lasciata con lo storico fidanzato Jeff Magid (con il quale è stata per 4 anni) ha iniziato a uscire proprio con il neo sposo. Il primo appuntamento? Pare essere stato una cena a lume di candela a Los Angeles, il giorno di San Valentino. (Continua a leggere dopo le foto)

Qual è però la storia di Emily Ratajkowski, chi è davvero la modella americana protagonisti di tante campagne pubblicitarie? Certamente tra le informazioni più ricercate su di lei ci sono il suo peso e la sua altezza; la modella sarebbe alta 171 centimetri e peserebbe 52 kg per un corpo davvero mozzafiato. Qual è però il suo segreto di bellezza? Quale dieta le permette di rimanere sempre così in forma? Sembrerebbe, almeno dalle sue dichiarazioni, nessuna. Emily Ratajkowski non sarebbe una di quelle modelle fissate con diete proibitive o sessioni estenuanti in palestra; tra i suoi sapori preferiti la curcuma e il succo di barbabietola e non dimentica una passeggiata al giorno per tenersi in forma. (Continua a leggere dopo le foto)

La modella regina dei social (simpatizzante juventina) si è fatta immortalare su Instagram con la maglia numero 10 della Roma con tanto di eloquente didascalia “Daje Roma”…