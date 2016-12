Emily Ratajkowski, fisico mozzafiato su Instagram: auguri di Natale “senza veli” per i suoi fan

Auguri di Natale “senza veli” per i fan di Emily Ratajkowski, celebre modella e attrice statunitense. Ancora una volta, insomma, la supermodella venticinquenne ha mandato in tilt i social postando sul celebre social network una foto che la ritrae come mamma l’ha fatta, con solo le proprie mani a coprire le nudità.

La supermodella americana Emily Ratajkowski sembra sentire e apprezzare particolarmente l’aria natalizia: ecco allora che su Instagram è apparsa prima con un maglione nero e il cappellino da Babbo Natale e poi con una felpa oversize, in perfetto stile natalizio. Ma non è tutto… Se Natale è anche tempo di regali, la modella non ha voluto lasciare a bocca asciutta i suoi quasi 10 milioni di seguaci regalando uno scatto che la renderà indimenticabile per molto tempo.

Poco meno di 24 ore fa, infatti, Emily Ratajkowski è apparsa in una foto su Instagram completamente senza veli, coperta solamente dalle sue mani: in particolare, la foto in questione è parte di un collage, un DIY con cui la modella spiega ai lettori del magazine Vogue come creare un regalo “fai da te” del tutto particolare. Inutile dire che la foto ha fatto letteralmente impazzire il web.