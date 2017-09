Emilia Clarke e Kit Harington, da Game of Thrones a volti di Dolce & Gabbana: ecco il video del nuovo spot

Lasciata alle spalle l’ultima stagione di Game of Thrones – che ha visto la messa in onda dell’ultimo episodio proprio la scorsa settimana – Emilia Clarke e Kit Harington tornano in vesti del tutto inusuali.

Abbandonati gli abiti di scena de Il Trono di Spade, i due sono diventati i protagonisti dei nuovi spot di Dolce & Gabbana. In particolare, la campagna pubblicitaria di cui vi stiamo parlando è quella dedicata al profumo “The One”. Nei video – che vi postiamo qui sotto – si vedono Emilia Clarke e Kit Harington passeggiare per i vicoli storici di Napoli sulle note di “Tu vuò fa’ l’americano”.

Negli spot pubblicitari – firmati da Matteo Garrone – vengono circondati dalla folla e chiamati a partecipare a danze ma anche assaggi di dolci tipici e l’immancabile pasta. Ovviamente, gli spot non sono passati inosservati: oltre ai fan dei due attori protagonisti de Il Trono di Spade, c’è già chi su Twitter lamenta l’abbondare di stereotipi legati all’italianità.

Anni e anni per combattere i soliti triti e ritriti luoghi comuni sugli italiani, e poi arrivano Dolce e Gabbana che ci riportano indietro. — Pea Terrible (@LaZebraAPuah) 3 settembre 2017

In copertina: screen dal video